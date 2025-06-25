Київ закликає власників приватних підземних паркінгів дозволити офіційно перетворити їх на укриття

Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час атак.

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає власників приватних підземних паркінгів та інших приміщень, що можуть використовуватися як укриття, направляти заявки на включення їх до фонду захисних споруд.

Про це повідомив директор Департаменту Роман Ткачук.

Він нагадав, що згідно з Кодексом цивільного захисту, паркінги належать до споруд подвійного використання, як і підземні переходи та підземні заглиблені станції метрополітену.

"У Києві зараз налічується 461 підземна стоянка. Більшість із них пройшла перевірку і нанесена на мапу укриттів для населення Києва. Як бачимо, паркінги є суттєвою частиною системи захисних споруд столиці, і в періоди ракетної небезпеки паркінгами користується велика кількість людей. В умовах масованих ворожих атак маємо використовувати всі споруди й приміщення, які можуть слугувати укриттями. Власнику або балансоутримувачу необхідно подати заявку до районної у місті Києві державної адміністрації. Потім фахівці перевіряють технічний стан приміщень, рівень безпеки й облаштування, після чого приймає рішення", – пояснив Ткачук.

Він зазначив, що місто не може самостійно, без згоди власника, включити паркінг до переліку захисних споруд, навіть якщо приміщення абсолютно для цього підходить.

"Враховуючи, що підземні стоянки є різної форми власності, зокрема - приватної, то потрібна згода власника, щоб офіційно їх перетворити на укриття. Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час атак. Коли ж стоянка включена офіційно до переліку та зазначена на міській мапі, – відмовити в захисті тут не мають права, і це є порушенням", – пояснив представник КМДА.

Рятувальники радять негайно повідомляти про подібні випадки на службу 102, щоб на місце виїхали правоохоронці. Також з’ясувати, чи є конкретний паркінг офіційним, можна, в додатку "Київ Цифровий".