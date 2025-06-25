Головне за ніч та ранок середи, 25 червня: обстріл Куп'янська, понад 150 боєзіткнень, саміт НАТО у Гаазі

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, саміт НАТО у Гаазі.

У Гаазі на саміт зібралися лідери країн НАТО і запрошені гості.

Сьогодні відбуватимуться основні зустрічі між союзниками, а також заплановані перемовини українського й американського президентів.

За перебігом подій можна спостерігати онлайн.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 боєзіткнення, 65 - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 950 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1 014 650 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілу Куп'янська керованими авіаційними бомбами росіян.

Одна бомба влучила в землю просто поряд із дев'ятиповерховим житловим будинком. Унаслідок удару постраждали п'ятеро цивільних осіб, їм надали медичну допомогу.

За повідомленням начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог завдав 4 ударів по території міста Запоріжжя.

Росіяни спрямували засоби ураження на приватний сектор. Пошкоджено будинки, господарчі споруди та автомобілі. Травм зазнали двоє чоловіків - віком 31 та 35 років. Один з постраждалих був ушпиталений, його стан оцінюють як середньої важкості.

Уночі росіяни атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Під ударом була Вилківська громада, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

Незважаючи на активну роботу сил Протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання та техніка.

Люди, на щастя, не постраждали.

Також росіяни цієї ночі обстріляли ударними безпілотниками Харків.

У ніч на 25 червня росіяни застосували проти України 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда – окупований Крим.

Зафіксовано влучання в шести локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях. Більшість дронів вдалося збити, повідомили Повітряні сили.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли військові.

Британія вперше передасть Україні ракети ППО, вироблені за заморожені активи Росії.

70 млн фунтів стерлінгів використали для виготовлення 350 ракет.

Більше інформації – в новині.

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