У червні “пакунок малюка” мали змогу отримати понад 10 тисяч родин

Якщо отримувач протягом року не скористався частиною виплати або всією сумою, що була нарахована на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку, кошти підлягають поверненню.

У червні Державна служба України у справах дітей перерахувала грошову компенсацію вартості "пакунку малюка" для більш ніж 10 тисяч родин, і на суму понад 83,8 мільйона гривень, повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Загалом, від початку 2025 року:

Понад 63,5 тисячі батьків вже скористалися правом на грошову компенсацію, отримавши понад 493,1 млн гривень

Більше 15,5 тисяч дітей були забезпечені "пакунком малюка" в натуральній формі

“Ми постійно працюємо над розширенням доступу до цієї важливої послуги. Цього року Служба підписала вже 417 додаткових угод про приєднання до Договору про монетизацію, що дозволяє батькам обирати, як саме отримати допомогу”, – написав Добромільський.

Він зазначив, що повний Реєстр закладів торгівлі є на вебсайті Мінсоцполітики.

Важливо: Якщо отримувач протягом року не скористався частиною виплати або всією сумою, що була нарахована на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку, кошти підлягають поверненню. Спеціальний рахунок закривається уповноваженим банком через 12 місяців з дня зарахування коштів грошової компенсації (без заяви отримувача) відповідно до умов договору, укладеного між уповноваженим банком та отримувачем.