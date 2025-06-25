На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждав 64-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждали чоловіки 76, 80 і 50 років, а також 42-річна, 68-річна і 2 77-річні жінки; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 49-річний чоловік.

Ворог атакував 8 БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

30 некерованих авіаційних ракет;

5 КАБ;

3 БпЛА типу «Шахед»;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок і господарчу споруду;

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок і 2 приватні будинки (м. Куп'янськ), ангар (с. Дорошенкове);

у Чугуївському районі пошкоджено 1 будівлю (с. Юрченкове).

Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.