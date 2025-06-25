Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення

Пошкоджено та зруйновано декілька обʼєктів цивільної інфраструктури.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення
Харків після обстрілів
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків постраждав 64-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждали чоловіки 76, 80 і 50 років, а також 42-річна, 68-річна і 2 77-річні жінки; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 49-річний чоловік.

Ворог атакував 8 БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 30 некерованих авіаційних ракет;
  • 5 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Шахед»;
  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок і господарчу споруду;
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок і 2 приватні будинки (м. Куп'янськ), ангар (с. Дорошенкове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 1 будівлю (с. Юрченкове).

Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies