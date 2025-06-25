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​Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО на саміті в Гаазі

Голова МЗС закликав союзників з обидвох боків Атлантики якомога швидше "ухвалити сильні санкційні рішення, які відчутно підвищать ціну війни для агресора". 

​Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО на саміті в Гаазі
Андрій Сибіга на міністерському засіданні Ради Україна-НАТО
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО на саміті Альянсу в Гаазі. Він висловив вдячність союзникам за підтримку України і поінформував про актуальну ситуацію на полі бою та жорстокі удари Росії проти цивільних людей та інфраструктури

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Сибіга відзначив зусилля США та нагадав, що Україна погодилася на запропоноване американською стороною безумовне припинення вогню, а Росія натомість продовжує мирний процес, і тому має зазнати нищівного тиску.

Він закликав союзників з обидвох боків Атлантики якомога швидше "ухвалити сильні санкційні рішення, які відчутно підвищать ціну війни для агресора". Йдеться про економічний, військовий та політичний тиск: удари по економіці Росії та обмеження її доступу до технологій і здатності фінансувати війну; додаткові пакети стримування та військової допомоги для України, насамперед у сфері протиповітряної оборони; сильні кроки, які продемонструють, що безпека України та євроатлантичної спільноти неподільні, а майбутнє України - в ЄС і НАТО.

Голова МЗС попередив союзників, що Росія була та залишатиметься екзистенційною загрозою для всього євроатлантичного простору. 

Він нагадав, що Росія, Іран і КНДР працюють разом задля дестабілізації міжнародного миру та безпеки, що продемонструвало і нещодавнє загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Дипломат закликав до термінових кроків для протидії агресії та терору цих режимів, довгострокового захисту Європи від російської загрози. 

Сибіга також зазначив, що українська сторона вітає намір союзників збільшити витрати на оборону до 5% на рік

"Союзники НАТО обʼєднані в підтримці України та потребі підвищення тиску на агресора. Готуються нові додаткові оборонні пакети та санкційні удари. Альянс стане сильнішим за підсумками саміту в Гаазі. Переконаний, що в майбутньому він стане ще сильнішим з Україною. Ключове завдання - якнайшвидше перетворити слова на дії», — наголосив Сибіга. 
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