Удари РФ по Дніпру: Сибіга закликав саміти НАТО та ЄС цього тижня прийняти рішення, які демонструють силу

Глава МЗС зазначив, що цим ударом Росія надсилає повідомлення про терор та відмову від миру.

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар росіян по Дніпру і закликав саміти НАТО та ЄС цього тижня прийняти рішення, які демонструють силу.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

“Російський удар по Дніпру. Звичайний пасажирський поїзд був пошкоджений, як і школи та дитячі садки, лікарня та клініка. Є загиблі та поранені. Поки лідери збираються в Гаазі на саміт НАТО, Росія надсилає повідомлення про терор та відмову від миру. Посилення тиску на Москву є питанням довіри для союзників”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що це має бути місяць тиску на агресора.

“Ми закликаємо саміти НАТО та ЄС цього тижня прийняти рішення, які демонструють силу”, – написав дипломат.