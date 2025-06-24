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На Донеччині загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Полтавщини Анатолій Олешко

У червні 2024 року Анатолій Олешко добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини, щоб захищати Україну від російських окупантів.

На Донеччині загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Полтавщини Анатолій Олешко
Анатолій Олешко
Фото: Нацполіція

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Полтавщини Анатолій Олешко, повідомляє Нацполіція. 

“Вірний присязі та своєму обов’язку, поліцейський віддав найдорожче – своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російської агресії. Герою було 47 років”, – повідомляє Нацполіція.

Упродовж 24-х років Анатолій служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у підрозділах патрульної служби обласної поліції  та Управлінні поліції охорони в Полтавській області. 

У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини, щоб захищати Україну від російських окупантів. 

21 червня 2025 року під час бойового зіткнення з російськими загарбниками на Донеччині Анатолій Олешко загинув. 

У загиблого залишилися дружина, син та донька.
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