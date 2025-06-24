Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Полтавщини Анатолій Олешко, повідомляє Нацполіція.
“Вірний присязі та своєму обов’язку, поліцейський віддав найдорожче – своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від російської агресії. Герою було 47 років”, – повідомляє Нацполіція.
Упродовж 24-х років Анатолій служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у підрозділах патрульної служби обласної поліції та Управлінні поліції охорони в Полтавській області.
У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини, щоб захищати Україну від російських окупантів.
21 червня 2025 року під час бойового зіткнення з російськими загарбниками на Донеччині Анатолій Олешко загинув.
У загиблого залишилися дружина, син та донька.