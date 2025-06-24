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Єрмак заявив, що Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан»

Ця ракета вперше була застосована в бойових діях минулого місяця, вразивши російську військову ціль на відстані майже 300 км.

Єрмак заявив, що Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан»
Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан»
Фото: Юрій Бірюков

Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан», повідомив в інтервʼю The Times глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що ракета вперше була застосована в бойових діях минулого місяця, вразивши російську військову ціль на відстані приблизно 185 миль (майже 300 км).

Ракета «Сапсан», начинена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більше корисного навантаження, ніж тактична ракетна система армії США (Atacms), і може рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку більш ніж у п'ять разів.

Видання зазначає, що офіційна дальність нової балістичної ракети України засекречена, але є припущення, що вона може сягати до 310 миль (майже 500 км).

На запитання, чи може «Сапсан» вразити Москву, що знаходиться приблизно за 300 миль від українського кордону, Єрмак відповів: «Справи рухаються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів неодноразово».

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Зазначимо, що українська ракета «Сапсан» – це проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, який розроблявся з початку 2000-х років у Державному Київському конструкторському бюро «Луч». Тоді розробка стартувала як заміна радянському комплексу «Точка-У».

  • У лютому цього року президент Володимир Зеленський заявив, що українська балістика готується, а деяка зброя вже летить: «Паляниця» - летить. «Пекло» - летить. «Рута» - летить».
  • У серпні минулого року Зеленський заявив, що Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети.
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