Зеленський: українська балістика готується, а деяка зброя вже летить

Президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується.
Про це він заявив на пресконференції.
""Паляниця" (українська ракета - дрон, - ред) - летить. "Пекло" - летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання", - сказав Зеленський.
Він подякував нашому оборонно-промословому комплексу, нашому виробництву.
"Всі три речі летять. Балістика - готується", - додав президент.
- У серпні минулого року Зеленський заявив, що Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети.
- 24 серпня 2024 року відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця".
- Також Зеленський у День ЗСУ, 6 грудня, показав українську ракету-дрон "Пекло", зазначивши, що першу партію вже було передано Силам оборони.
- В Україні також ведеться робота по створенню свого власного комплекса ППО - аналога американського Patriot.