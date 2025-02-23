Зеленський: українська балістика готується, а деяка зброя вже летить

Президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується.

Про це він заявив на пресконференції.

""Паляниця" (українська ракета - дрон, - ред) - летить. "Пекло" - летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання", - сказав Зеленський.

Він подякував нашому оборонно-промословому комплексу, нашому виробництву.

"Всі три речі летять. Балістика - готується", - додав президент.