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Зеленський: українська балістика готується, а деяка зброя вже летить

"Паляниця" - летить. "Пекло" - летить. "Рута" - летить".

Зеленський: українська балістика готується, а деяка зброя вже летить
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується.

Про це він заявив на пресконференції. 

""Паляниця" (українська ракета - дрон, - ред) - летить. "Пекло" - летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання", - сказав Зеленський.

Він подякував нашому оборонно-промословому комплексу, нашому виробництву.

"Всі три речі летять. Балістика - готується", - додав президент.

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