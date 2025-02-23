Стало відомо про розстріл росіянами українських військових на Курщині

За словами одного з українських бійців ‒ це воїни 82-ї бригади.

У соцмережах шириться відео розстрілу росіянами українських військовополонених на Курському напрямку.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами одного з українських бійців ‒ це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

Лубінець звернувся з цього приводу до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста

“Розстріл українських військовополонених ‒ черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права”, ‒ зазначив омбудсман.

На початку тижня Лубінець вже повідомляв про черговий ймовірний розстріл росіянами українських військових. Омбудсман звернувся з листом до МКЧХ та в ООН щодо відео, на якому російський командир дає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.