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Стало відомо про розстріл росіянами українських військових на Курщині

За словами одного з українських бійців ‒ це воїни 82-ї бригади.

Стало відомо про розстріл росіянами українських військових на Курщині
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

У соцмережах шириться відео розстрілу росіянами українських військовополонених на Курському напрямку.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами одного з українських бійців ‒ це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. 

Лубінець звернувся з цього приводу до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста

“Розстріл українських військовополонених ‒ черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права”, ‒ зазначив омбудсман.

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На початку тижня Лубінець вже повідомляв про черговий ймовірний розстріл росіянами українських військових. Омбудсман звернувся з листом до МКЧХ та в ООН щодо відео, на якому російський командир дає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

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