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Кількість екіпажів росіян для запусків дронів обмежена, ‒ Буданов

"Ймовірно, кілька екіпажів ще можна знайти".

Кількість екіпажів росіян для запусків дронів обмежена, ‒ Буданов
ГУР Буданов
Фото: gur.gov.ua

Кількість екіпажів росіян для запусків безпілотників для ударів по Україні обмежена.

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив на форумі “Україна. Рік 2025”, передає кореспондентка Lb.ua.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи росіяни, на його думку, збільшуватимуть кількість дронів для атак, він зазначив так: “зазвичай більше 150 ніколи не було, сьогодні вони зробили 260. Чи можуть запустити трохи більше? Ймовірно, кілька екіпажів ще можна знайти”.

Буданов підкреслив, що все залежить cаме від кількості екіпажів, а “їх не так вже і багато”.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України рекордні 267 ударних дронів. Це найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. 

Загалом за увесь тиждень росіяни використали проти України майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

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