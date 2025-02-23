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Малюк: серед успішно уражених цілей в тилу РФ 48 об'єктів

Серед уражених об'єктів РФ цілі нафтовидобувної і нафтопереробної галузі, військові аеродроми та склади боєприпасів.

Малюк: серед успішно уражених цілей в тилу РФ 48 об'єктів
Василь Малюк
Фото: Анна Стешенко

Протягом трьох років повномасштабної війни дрони СБУ та Сил оборони уразили близько 48 об'єктів у тилу ворога. 

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк на форумі "Україна. Рік 2025".

"Нами здобутий безцінний бойовий досвід. Якщо ми говоримо про роботу БпЛА, ми працюємо і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту і поза її межами, в тилі росіян. Президент України поставив нам задачу, нами була розроблена відповідна методологія і тактика викоритсання безпілотних повітряних систем. Дрони працююють на лінії фронту і в тилу ворога на відстані від 20 км до 120 км. 

"120+ це уже по суті DeepStrike, так звані дальнобійні наші операції. І під кожну цю відстань у нас є фахові оператори і є відповідні засоби. Якщо говорити про роботу БпЛА — то по суті це 85% знищення живої сили ворога і його техніки та бронетехніки. Говорячи про DeepStrike, варто відзначити, що ворог проводить ракетно-дронові атаки і це акти тероризму. Ми у свою чергу обираємо законні цілі. Серед успішно уражених — 48 цілей. Серед яких військові цілі склади боєприпасів та аеродроми з військовими літаками. Також нафтовидобувна і нафтопереробна галузь", — зазначає Малюк.

Важлива різниця, коли ворог б'є по українській енергетиці — це по-суті акт геноциду. За цією ознакою Путіну і оголошена підозра МКС. "Ми у свою чергу б'ємо по нафтовидобувному та нафтопереробному комплексі, який живить Міноборони РФ".

У результаті успішної роботи РФ недоотримала близько 11 мільярдів доларів. Якщо говорити про військові об'єкти, то лише унаслідок ураження складів боєприпасів у н.п. Торопець, знищено 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів. Зокрема, половина всіх запасів 120-мм снарядів. 

"Працює не лише Служба безпеки України. Працюють побратими з ГУР, ССО, Сил безпілотних систем та інші", — додає Малюк.

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