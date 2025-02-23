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Цього року є шанс для справедливого миру та закінчення війни, — Андрій Сибіга

Від того як закінчиться ця війна в Україні залежатиме безпека кожної європейської сім'ї. 

Цього року є шанс для справедливого миру та закінчення війни, — Андрій Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: Анна Стешенко

Безпеки України, Європи та США є неподільними. 

Про це на форумі «Україна. Рік 2025» заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

«Дипломатична служба живе фундаментальною метою досягнення справедливого, всеосяжного миру для України. І ми переконані, що цього року на третьому році брутальної російської агресії, ми справді маємо шанс. Шанс в цей складний, турбулентний період», — заявив він. 

Сибіга підкреслив, що наразі необхідно усім міжнародним партнерам «пристебнути дипломатичні паски безпеки».

«Ми не повинні піддаватись емоціям і я чітко можу сказати про нашу максимальну мобілізацію. Мобілізацію всієї дипломатичної служби спрямовано на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України», — додав він. 

За його словами, від того, як закінчиться ця війна в Україні, без перебільшення залежатиме безпека і звичайний триб життя кожної європейської сім'ї. 

«Ми виходимо з парадигми, що безпека України, безпека Європи і безпека США є неподільними і не роздільними. Ми єдине ціле в контексті безпеки України, безпеки трансатлантичної. І ще раз, ми є невід'ємною частиною цього… Тому безумовно ми працюємо над нарощуванням контактів з американською стороною на рівні голови держави... Ми потребуємо активну роль США для справедливого завершення війни. Ми потребуємо подальшого подальшого тиску на Російську Федерацію збільшення ціни російської агресії», — підкреслив міністр.

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