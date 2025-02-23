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Єрмак: позиція команди президента незмінна – жодних територіальних поступок

Україна вимагає справедливого і стійкого миру, побудованого на незалежності і міжнародному праві.

Єрмак: позиція команди президента незмінна – жодних територіальних поступок
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Зараз ми стаємо свідками зміни світу, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак. Від того, як завершиться війна в Україні, залежатиме майбутнє не лише Європи, а й світове, сказав він на форумі “Україна. Рік 2025”.

Позиція президента України та його команди полягає в тому, що не може бути компромісів з незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. Україна хоче справедливого і стійкого міру з “залізобетонними гарантіями безпеки”.

“Певні сильні санкції почали працювати не одразу? Але саме тому що сьогодні ми бачимо можливість, момент, коли цю війну дійсно можливо зупинити, але для Українців важливо, як ця війна зупиниться. Якими гарантіями безпеки”, – сказав Єрмак.

Саме на цих принципах будуть представлення України на всіх можливих міжнародних майданчиках. На думку Єрмака, таких відносин, як нині Україна побудувала з усіма континентами, не було ніколи.

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