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За 2024 рік унаслідок російських атак загинули 10 працівників ООН

Ще понад 40 представників ООН зазнали поранень.

За 2024 рік унаслідок російських атак загинули 10 працівників ООН
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

В Україні за 2024 рік загинули 10 працівників ООН, задіяних у наданні гуманітарної допомоги. Ще 41 представник зазнав поранень.

Про це повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Десять людей були вбиті і 41 – був поранений, на жаль. Це гуманітарні працівники, які працюють в рамках гуманітарного реагування ООН", — зазначив Шмале.

За словами Шмале, ця кількість включає дані не всіх 600 національних і міжнародних неурядових організацій, а тих, що співпрацюють з ООН в системі гуманітарного реагування.

"Це лише кількість людей, які працюють в рамках гуманітарного реагування, яке я координую", — каже він.

Він додав, що перше, що робиться для захисту гуманітарних працівників, — це надання захисного спорядження, а також адвокація перед донорами для його передачі.

"Іноді гуманітарна допомога в умовах війни означає, що доводиться йти на ризик. Гуманітарні працівники, які ризикують, наприклад, надаючи зимовий одяг, також потребують захисту. Тому я прошу донорів давати також гроші на захист працівників, які виконують цю роботу", - наголосив він.

Представник ООН додав, що російські збройні сили вдаються до жахливих дій — завдають подвійного ракетного удару.

"Коли вони запускають ракету, то спочатку приїжджають ті, хто надають допомогу після такого удару, і потім росіяни запускають ще одну ракету", — додав він.

В ООН наголосили, що війна має свої правила, і необхідно захищати цивільне населення, а також гуманітарних працівників.

"Тому ми повинні постійно нагадувати російським збройним силам: не атакуйте гуманітарні конвої, не атакуйте гуманітарних працівників, не атакуйте цивільну інфраструктуру, в тому числі енергетичну. РФ недостатньо поважає правила війни", — заявив Шмале.

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