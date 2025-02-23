На Херсонщині поліцейські евакуювали родину з-під обстрілів

На Херсонщині поліцейські евакуювали родину з населеного пункту Молодіжне, який постійно перебуває під російськими обстрілами.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Щоденно окупанти обстрілюють будинки жителів Херсонського району. Під ворожими атаками особливо перебувають населені пункти, наближені до обласного центру. До таких належить і Молодіжне", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці вивезли матір з двома дітьми з-під обстрілюваного населеного пункту.

Наразі сім’я перебуває у безпеці та мешкає у Черкаській області.

Херсон та область щодня потерпають від російських обстрілів. За добу російська армія обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини, унаслідок агресії РФ три людини дістали поранення.