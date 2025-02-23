Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині поліцейські евакуювали родину з-під обстрілів

Наразі сім’я перебуває у безпеці.

На Херсонщині поліцейські евакуювали родину з-під обстрілів
Фото: Національна поліція України

На Херсонщині поліцейські евакуювали родину з населеного пункту Молодіжне, який постійно перебуває під російськими обстрілами.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Щоденно окупанти обстрілюють будинки жителів Херсонського району. Під ворожими атаками особливо перебувають населені пункти, наближені до обласного центру. До таких належить і Молодіжне", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці вивезли матір з двома дітьми з-під обстрілюваного населеного пункту.

Наразі сім’я перебуває у безпеці та мешкає у Черкаській області. 

Херсон та область щодня потерпають від російських обстрілів. За добу російська армія обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини, унаслідок агресії РФ три людини дістали поранення.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies