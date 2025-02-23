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Ухилянт хотів втікти до Румунії, замаскувавшись під німу жінку

Дружина порушника пояснила, що "її супутниця – сестра, яка не розмовляє від народження".

Ухилянт хотів втікти до Румунії, замаскувавшись під німу жінку

Чоловік, замаскувавшись під жінку і вдавши німого, намагався незаконно дістатися Румунії.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Макіяж, спідниця й удавана німота мали допомогти закарпатцю уникнути ретельної перевірки. Разом із дружиною він викликав таксі та вирушив у бік кордону”, ‒ зазначили прикордонники.

На контрольному посту автівку зупинили прикордонники. Під час опитування жінка пояснила, що її супутниця – сестра, яка не розмовляє від народження.

“Та виявилося, що чудесні “зцілення” трапляються: чоловік, що сховався під жіночим вбранням і косметикою, все ж зізнався у намірі незаконно покинути територію країни”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

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Порушники притягнули до адміністративної відповідальності, а справу скеровано до суду.

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