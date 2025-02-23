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Сили оборони ліквідували за тиждень 8790 російських окупантів

Сили ооброни знищили 1051 ворожих БпЛА.

Сили оборони ліквідували за тиждень 8790 російських окупантів
Фото: Генштаб

Упродовж тижня Сили оборони України ліквідували 8790 російських окупантів і знищили 2597 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це інформує Олександр Павлюк.

За тиждень з 16 по 23 лютого 2025 року втрати противника склали близько 8790 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 95 танків
  • 140 бойових броньованих машин
  • 397 артилерійських систем
  • 13 РСЗВ
  • 14 установок ППО
  • 878 одиниць автотехніки
  • 8 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

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