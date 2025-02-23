Сили оборони ліквідували за тиждень 8790 російських окупантів

Упродовж тижня Сили оборони України ліквідували 8790 російських окупантів і знищили 2597 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це інформує Олександр Павлюк.

За тиждень з 16 по 23 лютого 2025 року втрати противника склали близько 8790 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

95 танків

140 бойових броньованих машин

397 артилерійських систем

13 РСЗВ

14 установок ППО

878 одиниць автотехніки

8 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.