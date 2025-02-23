Сили оборони ліквідували за тиждень 8790 російських окупантів

Упродовж тижня Сили оборони України ліквідували 8790 російських окупантів і знищили 2597 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Про це інформує Олександр Павлюк.
За тиждень з 16 по 23 лютого 2025 року втрати противника склали близько 8790 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 95 танків
- 140 бойових броньованих машин
- 397 артилерійських систем
- 13 РСЗВ
- 14 установок ППО
- 878 одиниць автотехніки
- 8 одиниць спецтехніки
Також наші захисники знищили ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.