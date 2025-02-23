Буданов: половину російських витрат боєприпасів закриває КНДР

Підготовка Росією до повномасштабного нападу на Україну базувалася на оцінці агентури, сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі “Україна. Рік 2025”.

За його словами, це провал розвідувальних служб Росії. Базуючісь на неправдивих даних російські аналітики робили “ненормальні висновки”.

“Спочатку Російська Федерація мріяла за термін три плюс десять – за три доби зайти в Київ і не пізніше як за десять діб після цього подавити точки спротиву по країні. Зрештою це все вилилось у повномасштабну війну”, – сказав він.

Зараз ворог не відмовляється від досягнення стратегічної мети. Йому це не вдається, але просування є, хоч і не тими темпами, якими росіяни хотіли б.

Росияні нарощують виробництво КАБ і дронів, і допомагає їм КНДР, яка задовольняє половину всіх витрат окупантів. Тако ж постачаю гаубиці і системи залпового вогню.

"Корея приймає активну участь у війні проти нас", – сказав керівник ГУР.

З початкового контингенту корейців у 12 000 залишилося в Курській області близько 8000. Поповнення готують, але поки що на російську територію воно ще не прибуло.

Стосовно мобілізаційного плану росіян на цей рік, то їх хочуть призвати на 100 000 менше, ні раніше.