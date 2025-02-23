За три роки СБУ викрила 102 агентурні мережі та попередила замахи на президента Зеленського, голову ГУР та СБУ, — Василь Малюк

За три роки Служба безпеки викрила 102 агентурні мережі та попередила замахи на президента Зеленського, голову ГУР та СБУ. Оперативна обстановка залишається повністю контрольованою.

Про це на форумі «Україна. Рік 2025» заявив голова СБУ Василь Малюк.

«За три роки виявлено 102 ворожі агентурні мережі. Серед яких топові мережі.Серед цих топчиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого Верховного головнокомандувача, президента України», — заявив він.

Також, зі слів Малюка, у переддень інавгурації президента РФ Володимира Путіна, на Великдень росіяни хотіли організувати замах на генерала, голову ГУР Буданова.

«Цим керували з Лубянки. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони. Тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб. Ворог свого часу проник і зумів їх завербувати. Та вони виношували свій злочинний намір. І були нами затримані уже на стадії незавершеного замаху цього злочину… Путін після цього знімає очільника на той час п'ятої служби ФСБ, РФ генерал-лейтенанта Беседу, свого найближчого друга. І у нас в матеріалах в скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду, задокументовані куратори України від ФСБ. Це Перлін, я називаю його прізвище. І весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші, але гроші вони в дійсності платили нам під контроль за вчиненням злочину. І ми це все зібрали», — додав Малюк.

Окрім замаху на Буданова росіяни планували і замах на самого Малюка.

«Також вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми, не буду його називати. Коли в час пік, після 6-ї вечора там багато людей. І там мали вибухнути пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші… Що було виявлено», — сказав він.

Малюк зазначив, що СБУ продовжує таку роботу.

«Я не можу розкривати всіх форм і методів, оскільки це подарунок ворогу і порушення охорони державної таємниці. Але оперативна обстановка у нас залишається повністю контрольованою і так буде буде продовжуватись надалі», — пообіцяв він.

Нагадаємо, у травні 2024 року співробітники СБУ затримали двох полковників Управління держохорони, які входили до агентурної мережі ФСБ і мали на меті ліквідацію президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Російські агенти планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника.