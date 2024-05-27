​Британська The Times розповіла подробиці замаху на Буданова, який організував заступник директора ФСБ Корольов

Російські агенти планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника.

Про це пише британська The Times з посиланням на високопоставленого співробітника СБУ.

За його словами, замах на Кирила Буданова мали реалізувати 4 травня 2024-го року, у його плануванні були задіяні два полковники УДО, яких завербувала російська ФСБ, та безпосередній виконавець замаху – оператор дрона.

Останній облаштував пункт управління у Київській області і отримав наказ передати координати кортежу, в якому мав пересуватися керівник ГУР МО.

«Росіяни планували запустити балістичну ракету за цими координатами, поки оператор дрона перебував у своєму укритті, після чого він мав запустити дрон, зняти наслідки атаки для своїх кураторів, та вдарити дроном з прикріпленою до нього протитанковою гранатою по будь-кому з тих, хто вижив би або прийшов на допомогу», – розповів The Times офіцер української контррозвідки.

Через 20 хвилин росіяни мали завдати другого удару балістичною ракетою, яка б знищила працівників екстрених служб на місці замаху на Буданова та приховала б докази атаки FPV-безпілотника, додав він.

СБУ упродовж кількох місяців спостерігала за розробниками плану вбивства: двома полковниками Управління державної охорони, яким доручено охороняти вищих українських чиновників, у тому числі президента, а також за потенційним виконавцем замаху.

За інформацією СБУ, агенти Росії планували вбити не лише Буданова, а й президента Зеленського та голову СБУ Малюка. У ході підготовки до замаху вони привезли до Києва реактивні гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 і FPV-камікадзе.

Першого підозрюваного, полковника УДО Андрія Гука, звинувачують у тому, що він працював на ФСБ з 2014 року. Він нібито завербував свого колегу, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ.

Сім'я Гука, яка виїхала до Європи, була спустошена його арештом, зазначив співрозмовник The Times. «Він брехав їм усім. Дружина вважала, що її чоловік захищає країну, діти вважали, що їхній батько український герой», – додав офіцер.Спілкування між агентом та його кураторами перехопила СБУ, очільник служби одразу повідомив Буданова. Виконавця замаху затримала група швидкого реагування, а СБУ операцію з арешту його ймовірних співучасників.

«Наша мета полягала в тому, щоб провести одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одного, щоб вони не втекли», – сказав офіцер.

Один з полковників перебував удома, у своїй київській квартирі, а інший гостював у друзів у Сумській області. Щоб уникнути ймовірної перестрілки, СБУ виманила їх з відповідних будівель, організувавши несподіваний виклик на роботу.Перевдягнені у форму звичайних патрульних поліцейських спецназівці затримали обох чоловіків під час зупинки на блокпостах. Першого з полковників вдалося затримати порівняно легко. З другим було важче: чоловік не припаркувався, лише опустив вікно та показав службове посвідчення, тримаючи руки за кермом автівки.

«Щоб провести затримання, ми обрали великого на зріст, фізично міцного хлопця, одягненого в поліцейську форму. Він удав, що не бачить посвідчення, і підійшов ближче до машини», – розповів офіцер СБУ. Далі спецпризначенець швидко просунув руку крізь вікно автівки та відчинив її двері, схопивши полковника УДО за голову. Оскільки машина була на ходу, вона одразу рушила з місця. Інші співробітники СБУ зупинили автомобіль і витягли чоловіка з автівки.

Співробітники СБУ також обшукали квартири обох полковників. Там вони знайшли вибухівку та компоненти безпілотника, заховані всередині запасних шин і деревині біля будинку, а також схованку із секретним телефоном.

Фото: СБУ Планування замаху

Фото: СБУ Планування замаху

В українських спецслужбах стверджують, що обидва чоловіки визнали свою провину під час допиту. Вони також повідомили про спробу росіян взяти Зеленського в заручники на самому початку війни.

«У лютому 2022 року агент отримав завдання виявити інших лояльних до Росії держохоронців і вбити лояльних до України, щоб взяти в заручники президента, – сказав він. – Вони мали змусити Зеленського зробити відеозаяву про капітуляцію та про те, що немає причин воювати – інакше його вб’ють».

Один із завербованих полковників УДО, ймовірно, Андрій Гук, в перші дні повномасштабного вторгнення запропонував підлеглим скласти зброю.

«Він їм сказав: «Ми не збройні сили, у нас немає особливого завдання захищати Україну, і мені не платять достатньо, щоб тут облаштувати Брестську фортецю», – розповів офіцер СБУ.

Тоді його колеги по службі охорони сприйняли його слова як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх, додав співробітник СБУ.

Гук народився в Росії, що є можливим поясненням його передбачуваної зради. У відеозаписі своїх допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ 3 тисячі доларів на місяць, а також ще 1000 доларів на поїздки для виконання їхніх доручень. Стверджується, що значна частина цього була виплачена йому та його родині під час візитів до Європи.

Другий офіцер, Деркач, брав участь просто заради грошей і сподівався, що більш старший Гук допоможе його кар'єрним перспективам, сказав офіцер СБУ.

Як зазначає The Times, спроба вбити Буданова демонструє агресивну зміну ролі ФСБ у війні проти України та її союзників, від збору розвідданих до диверсій і вбивств. Раніше такій діяльності домінувала російська військова розвідка ГРУ.

Архітектором нової агресивної стратегії ФСБ, за інформацією видання є перший заступник директора агентства Сєргєй Корольов, фаворит Путіна, який, як відомо, має глибокі зв’язки з російською мафією.

The Times також опублікувала фото з камер спостереження заступника директора ФСБ Сергія Корольова, який уникає публічності.

Досьє на нього, надане виданню The Times Головним управлінням розвідки Міноборони України, описує Корольова як «вовкодава Путіна», якому доручено збирати інформацію про інших представників російської влади та усувати потенційних суперників російського диктатора. У досьє йдеться про те, що він є загадковим персонажем, народився у Киргизстані. Зараз Корольову близько 60 років і він воліє «працювати в тіні».