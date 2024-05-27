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Фонд "Мрія" відправляє на відпочинок у Карпати дітей полеглих і полонених Героїв

Літо без війни — це про відновлення, про пошук нової опори під ногами, про відновлення внутрішнього ресурсу. 

Фонд "Мрія" відправляє на відпочинок у Карпати дітей полеглих і полонених Героїв
Фото: БО «Українська фундація «Мрія»

Понад 600 дітей полеглих Героїв та полонених українців отримали можливість провести літній відпочинок у Закарпатті та за кордоном. 

Фото: БО «Українська фундація «Мрія»

БО «Українська фундація «Мрія» другий рік поспіль забезпечує оздоровлення та психологічну реабілітацію для родин у рамках програми «Літо без війни».

Першу групу з 330 дітей уже прийняв літній табір поблизу м. Іршава. Завдяки підтримці спонсорів і благодійників відпочивати поїхали дітлахи з усіх областей України віком від 8 до 16 років. 2 червня до них приєднаються ще 50 дітей з прифронтових областей: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Чернігівської.

Фото: БО «Українська фундація «Мрія»

«Програму для родин полонених, зниклих безвісти і полеглих захисників ми запустили минулого року. Цілком усвідомлювали, що їм буде корисно вибратися з простору горя, хоч тиждень пожити без звуків повітряної тривоги і вибухів. Але ми не могли передбачити, яким сильним буде терапевтичний ефект. Для багатьох родин ті дні стали поштовхом жити далі, боротися за свої мрії», — розповідає директорка фонду, волонтерка і дитяча письменниця Тетяна Комлик.

Фото: БО «Українська фундація «Мрія»

За її словами, нині фонд підтримує більше 7 тисяч родин, чиї рідні загинули, захищаючи Україну. Для дітей діють освітні програми, надаються можливості для розвитку.

«Літо без війни» — це навіть не про відпочинок. Це про відновлення, про пошук нової опори під ногами, про відновлення внутрішнього ресурсу. Тому ми продовжуємо програму в цьому році, і робитимемо все, щоби ця підтримка не згасала. Війна щодня приносить новий біль. Не можна дозволити їй забрати нашу людяність», — підсумовує директорка фонду.

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