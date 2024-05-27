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У Снігурівці на Миколаївщині ворожа ракета влучила в автомийку, дві людини загинули і п'ятеро поранених (оновлено)

Серед постраждалих — 17-річна дівчина та хлопець.

У Снігурівці на Миколаївщині ворожа ракета влучила в автомийку, дві людини загинули і п'ятеро поранених (оновлено)
обстріли Снігурівки
Фото: МВС

Російська ракета влучила в автомийку самообслуговування у Снігурівці Миколаївської області. Двоє людей зазнали поранень.

Оновлення. За даними МВС, унаслідок ракетного удару по Снігурівці 2 людини загинули та 5 постраждали унаслідок російської атаки по Снігурівці. Серед постраждалих — 17-річна дівчина та хлопець.

"Удень росія завдала ракетного удару по місту. Виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджена автомийка самообслуговування. Вогнеборці ліквідували пожежу", — ідеться у повідомленні МВС. 

обстріли Снігурівки Миколаївщина
Фото: МВС
обстріли Снігурівки Миколаївщина

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На Миколаївщині у місті Снігурівка прильот ракети в мийку самообслуговування. Двоє поранених (дівчина важка)", — повідомив очільник ОВА.

обстріли Снігурівки Миколаївщина
Фото: МВС
обстріли Снігурівки Миколаївщина

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