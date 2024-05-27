Російська ракета влучила в автомийку самообслуговування у Снігурівці Миколаївської області. Двоє людей зазнали поранень.

Оновлення. За даними МВС, унаслідок ракетного удару по Снігурівці 2 людини загинули та 5 постраждали унаслідок російської атаки по Снігурівці. Серед постраждалих — 17-річна дівчина та хлопець.

"Удень росія завдала ракетного удару по місту. Виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджена автомийка самообслуговування. Вогнеборці ліквідували пожежу", — ідеться у повідомленні МВС.

Фото: МВС обстріли Снігурівки Миколаївщина

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На Миколаївщині у місті Снігурівка прильот ракети в мийку самообслуговування. Двоє поранених (дівчина важка)", — повідомив очільник ОВА.

Фото: МВС обстріли Снігурівки Миколаївщина