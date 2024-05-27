Окупанти перекидають техніку на Бердянський напрямок, — Андрющенко

Щонайменше 17 одиниць ворожої техніки рухаються через Маріуполь в сторону Бердянська, ймовірно, для посилення на Запоріжжі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією Андрющенка, в ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих.

"Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим МСпротивом. Щонайменше 17 одиниць МТЛБ одним составом та другий повний состав вантажівок. В подальшому ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрям через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напряму", — написав радник мера.