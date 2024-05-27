Окупанти перекидають техніку на Бердянський напрямок, — Андрющенко

Щонайменше 17 одиниць ворожої техніки рухаються через Маріуполь в сторону Бердянська, ймовірно, для посилення на Запоріжжі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За інформацією Андрющенка, в ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих.
"Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим МСпротивом. Щонайменше 17 одиниць МТЛБ одним составом та другий повний состав вантажівок. В подальшому ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрям через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напряму", — написав радник мера.
- На початку травня росіяни запустили перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха. Це логістичний маршрут, який повинен стати альтернативою Керченському мосту.
- За даними ISW, росіяни накопичують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області Росії, неподалік від кордону з Харківською та Сумською областями.
- На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не було. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.