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Окупанти перекидають техніку на Бердянський напрямок, — Андрющенко

Ворог перекидає техніку через Маріуполь, щоб посилити Запорізький напрямок.

Окупанти перекидають техніку на Бердянський напрямок, — Андрющенко
ворожі ешелони з технікою
Фото: Петро Андрющенко

Щонайменше 17 одиниць ворожої техніки рухаються через Маріуполь в сторону Бердянська, ймовірно, для посилення на Запоріжжі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією Андрющенка, в ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих.

"Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим МСпротивом. Щонайменше 17 одиниць МТЛБ одним составом та другий повний состав вантажівок. В подальшому ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрям через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напряму", — написав радник мера. 

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