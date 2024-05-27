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Зеленський: наступного місяця Росія може скинути 3500 КАБів. Дайте Patriot, щоб бити по літаках

Президент закликав надати системи Patriot, щоб бити по літаках, з яких скидають КАБи.

Зеленський: наступного місяця Росія може скинути 3500 КАБів. Дайте Patriot, щоб бити по літаках
Первые зенитно-ракетные комплексы Patriot Румыния получила в сентябре 2020.
Фото: EPA/UPG

Росія щомісяця застосовувала проти України 3000 керованих авіаційних бомб. У травні вона скинула їх вже 3200, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Мадриді (трансляція "Суспільного").

За його словами, наступного місяця це число може зрости до 3500. Збити таку кількість неможливо.

"Немає достатньої кількості ракет протиповітряної оборони, щоб зупинити 3000 авіабомб на місяць. Такої кількості ракет просто не існує", – сказав він.

Україна просить надати хоча б сім систем Patriot, зокрема дві – для Харкова і області. Ця ППО допомогла б боротися з літаками, з яких ворог і запускає КАБи.

""Ці літаки не зможуть підлітати так близько, щоб використовувати авіабомби по цивільному населенню і по військових. І тому нам потрібні ці системи відповідною якості і кількості. Я не говорю про десятки систем, щоб закрити повністю небо над Україною", – сказав президент України. 

Цих систем достатньо в світі, додав Володимир Зеленський.

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