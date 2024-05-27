Генштаб: на Харківщині окупанти ведуть штурми в районі Липців, але ситуація контрольована

Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск російських загарбників та на окремих ділянках проводять активні заходи.

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Харківському напрямку агресор і надалі спрямовує штурмові дії в бік населеного пункту Липці. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили ще одну спробу штурму, другу за день, біля села Старомайорське. Отримали вогневе ураження та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Наші воїни дають російським окупантам гідну відсіч, тримають ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву його загарбницьких планів", – додали у Генштабі.

У Генштабі також повідомляють, що тижнева кількість бойових зіткнень знову зросла.