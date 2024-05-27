Макрон і Шольц мають цього тижня оприлюднити спільні плани щодо ППО для Європи, ‒ Bloomberg

Цього тижня Франція та Німеччина мають на меті оприлюднити плани тіснішої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони Європи, пише Bloomberg.

Ця ініціатива є одним із кількох політичних напрямків, які канцлер Німеччини Олаф Шольц і французький президент Еммануель Макрон обговорять завтра наприкінці триденного державного візиту президента Франції до Берліна.

Варіанти включають додавання ще однієї європейської системи протиповітряної оборони на доповнення до більш короткострокової ініціативи Європейського небесного щита (ESSI), яку очолює Німеччина.

ESSI включає ізраїльські ракети Arrow 3 і Patriot США, а також систему IRIS-T німецького виробництва. Ініціативу підтримує 21 країна. Франція спільно з Італією розробила систему, відому як SAMP-T, або Mamba.

Іншою можливістю було б приєднатися до подібного проєкту, який запропонували Греція та Польща цього місяця і який має підтримку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Франція також може підкреслити роль, яку її ядерне стримування може відіграти в Європі. За словами джерел, це може стати доповненням до роботи над додатковими можливостями глибокого удару.

Джерела попередили, що точні деталі співпраці все ще обговорюються, але представники обох країн підкреслили важливість того, щоб Європа продемонструвала свою силу та відданість обороні перед зустріччю союзників по НАТО у Вашингтоні у липні. Франція поки що утримується від підтримки ESSI, стверджуючи, що рішення, створене в ЄС, було б кращим.

“Війна Росії в Україні підштовхнула Європейський Союз до обговорення шляхів посилення спільної оборони, водночас намагаючись надати Києву додаткові військові постачання, включно з протиповітряною обороною. У своїй промові минулого місяця Макрон сказав, що Європа більше не може просто покладатися на американську безпекову парасольку і що для виживання їй потрібна власна надійна оборонна стратегія”, ‒ зазначає видання.