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В Україні терміново під'єднали до системи один з блоків АЕС, — "Енергоатом"

Один з блоків АЕС перебував на плановому ремонті.

В Україні терміново під'єднали до системи один з блоків АЕС, — "Енергоатом"
Фото: Пресслужба Енергоатома

"Енергоатом" вирішив терміново під'єднати один з блоків АЕС, який перебував на плановому ремонті. 

Про це ідеться у повідомленні "Енергоатому".

Працівники "Енергоатому" вирішили раніше встановленого терміну під'єднати до об'єднаної енергомережі один з блоків АЕС, який перебував на плановому ремонті скорочення дефіциту в енергосистемі. 

 "До енергомережі України раніше встановленого терміну після планово-попереджувального ремонту було підключено один з енергоблоків АЕС. Наразі триває набір його потужності", – повідомили у компанії.

Повернення енергоблока АЕС у плановий режим роботи підсилить вітчизняну енергомережу та поліпшить її стійкість до навантажень.

“Фахівці компанії виконують необхідні весняно-літні ремонтні роботи, щоб у майбутній опалювальний сезон увійти на максимальній потужності всіх енергоблоків”, – додається у повідомленні.

  • "Енергоатом" збудує завод із виробництва ядерного палива, зокрема, тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, що у Миколаївській області. Виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.
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