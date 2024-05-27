В Україні терміново під'єднали до системи один з блоків АЕС, — "Енергоатом"

"Енергоатом" вирішив терміново під'єднати один з блоків АЕС, який перебував на плановому ремонті.
Про це ідеться у повідомленні "Енергоатому".
Працівники "Енергоатому" вирішили раніше встановленого терміну під'єднати до об'єднаної енергомережі один з блоків АЕС, який перебував на плановому ремонті скорочення дефіциту в енергосистемі.
"До енергомережі України раніше встановленого терміну після планово-попереджувального ремонту було підключено один з енергоблоків АЕС. Наразі триває набір його потужності", – повідомили у компанії.
Повернення енергоблока АЕС у плановий режим роботи підсилить вітчизняну енергомережу та поліпшить її стійкість до навантажень.
“Фахівці компанії виконують необхідні весняно-літні ремонтні роботи, щоб у майбутній опалювальний сезон увійти на максимальній потужності всіх енергоблоків”, – додається у повідомленні.
- "Енергоатом" збудує завод із виробництва ядерного палива, зокрема, тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, що у Миколаївській області. Виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.