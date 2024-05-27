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Росія вдарила по селу на Чугуївщині, постраждала 69-річна жінка

Попередньо, війська РФ атакували село двома УМПБ Д-30.

Росія вдарила по селу на Чугуївщині, постраждала 69-річна жінка
Наслідки атаки по Чугуївщині
Фото: Хакрівська обласна прокуратура

Сьогодні, 27 травня близько 9:20 російські військовослужбовці здійснили авіаудари по с. Мартове Чугуївського району. В результаті атаки постраждала 69-річна жінка.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, війська РФ атакували село двома УМПБ Д-30. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі будівлі.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Уламки ворожої бомби
Фото: Харківська обласна прокуратура
Уламки ворожої бомби

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас (УМПБ) – це модернізована бомба, яка застосовується окупантами з березня 2024 року. Відомо, що запускати її можуть не лише із бомбардувальників Су-34, а й із землі:  систем реактивного залпового вогню типу "Смерч", "Торнадо" чи "Ураган". 

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