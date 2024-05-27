У Балаклії детонують боєприпаси, залишені армією Росією під час окупації Харківщини

Пожежа в лісі виникла через російські обстріли.

У Високобірському лісництві в Балаклійському районі на Харківщині через ворожі обстріли виникла пожежа, яка спровокувала детонацію боєприпасів, залишених російськими військами під час окупації у 2022.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, що виникла через російські обстріли. Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки", – повідомили в ОВА.

Жителів прилеглих населених пунктів просять зберігати спокій. Рятувальники працюють над ліквідацією.