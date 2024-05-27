У Балаклії детонують боєприпаси, залишені армією Росією під час окупації Харківщини

У Високобірському лісництві в Балаклійському районі на Харківщині через ворожі обстріли виникла пожежа, яка спровокувала детонацію боєприпасів, залишених російськими військами під час окупації у 2022.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, що виникла через російські обстріли. Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки", – повідомили в ОВА.
Жителів прилеглих населених пунктів просять зберігати спокій. Рятувальники працюють над ліквідацією.
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