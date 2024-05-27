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На Дніпропетровщині унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена будівля готелю та інфраструктурний об'єкт

Ворог знову атакував Нікопольський район.

На Дніпропетровщині унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена будівля готелю та інфраструктурний об'єкт
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія завдала майже 15 ударів по Нікопольщині. Атакувала переважно дронами-камікадзе та артилерією.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог завдав ударів по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. 

"Постраждав 56-річний чоловік – отримав осколкове поранення. Госпіталізований у важкому стані. Через ворожу атаку знищена господарська споруда. Вона зайнялася. Вогонь зачепив й розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили", – розповів очільник ОВА. 

Фото: Сергій Лисак

Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач, а також чотири приватні оселі й багатоквартирна двоповерхівка. 

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