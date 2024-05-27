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У Харкові – влучання по підприємствах, є постраждалі (доповнено)

Відомо про 11 постраждалих, одна жінка загинула. 

У Харкові – влучання по підприємствах, є постраждалі (доповнено)
Обстріл цивільного підприємства в Харкові
Фото: скріншот

У Харкові російська армія влучила у промзону Холодногірського району міста. Станом на 19:39 відомо про 12 поранених, осіб постраждали, з них одна жінка померла, написали в ДСНС.

Спершу про обстріл повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник області Олег Синєгубов. 

"Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється", – написав Терехов у телеграмі. 

О 19:36 ДСНС повідомила про дванадцятого пораненого.

"Сьогодні близько 16:00 ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємстві міста Харкова. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними 1 особа загинула та 12 постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Однак, за даними ОВА станом на 20 годину, поранених 11. 

Синєгубов розповів, що Росія вдарила по двох підприємствах, що спеціалізуються на харчовій і продукції та сільському господарстві.

Станом на 17.08 відомо про 11 постраждалих. З них одна жінка була у важкому стані, але згодом померла. 

Синєгубов о 17.00 написав, що попередньо, пʼять постраждалих. Ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.

Перед цим Терехов повідомив про прильоти у Харкові, попередньо у центрі міста.

Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 18. Безвісти зниклими залишаються п'ятеро людей. Пораненими є 48 людей

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