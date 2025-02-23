“Сірі” термінали Starlink блокують росіянам на лінії зіткнення, ‒ Буданов

“Системи, роботи по блокуванню українського Старлінку немає".

“Сірі” термінали Starlink блокують росіянам на лінії зіткнення, а для ЗСУ блокування немає.

Про це на форумі “Україна. Рік 2025” заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє кореспондент LB.ua.

“Системи, роботи по блокуванню українського Старлінку немає. Будь ласка, заспокойтесь з цим питанням”, ‒ заявив Буданов.

Водночас, за його словами, фіксуються непоодинокі випадки відключення Starlink росіянам у зоні зіткнення.

“У період десь півтора тижня до сьогодні фіксуються випадки блокування так званих сірих Starlink у районі зони бойових дій, безпосередньо у зоні лінії зіткнення з російського боку. Отакі випадки реально”, ‒ підкреслив він.