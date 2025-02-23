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Цього тижня завершити війну Росії проти України неможливо, ‒ Зеленський

“Як можна це зробити без наших зустрічей?”.

Цього тижня завершити війну Росії проти України неможливо, ‒ Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Цього тижня завершити війну Росії проти України неможливо, заявив президент Володимир Зеленський сьогодні на пресконференції.

“Цього тижня завершити війну не можливо з гарантіями для України”, ‒ заявив Зеленський.

“Як можна це зробити без наших зустрічей”, ‒ додав він.

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Зазначимо, як пише The Hill, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила вчора, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією щодо припинення конфлікту в Україні.

“Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня”, ‒ сказала вона журналістам після повернення з Конференції політичних дій консерваторів.

Лівітт зазначила, що радник з питань національної безпеки Майкл Волц цілодобово працюватиме над угодою у вихідні. 

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