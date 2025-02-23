Зеленський: натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим

Україна не отримує технологію безкоштовно – за неї сплачують щомісяця.

Натяків від США стосовно припинення Україні допомоги розвідувальними даними не було, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції. Але таку інформацію публікувалі в медіа.

Україна повинна бути готовою до такої можливості. Над цим працюють відповідні інституції.

“Вважаю, що відключати нас від Starlink неправильно. На сьогодні йдеться про 45 000 систем. Не буду говорити, скільки їх де, але тисячі. Це лікарні, садочки, школи, університети”, – сказав президент.

Україські партери і сама Україна сплачує за ці технології – щомісячно.

“Будемо вважати, що поки що немає таких ризиків, що це просто в медіа. Але хто проінформований…” – сказав президент.

За повідомленням агенції Reuters, США використали як засіб тиску на Україну погрозу відключити на нашій території термінали Starlink. У відповідь Ілон Маск звинуватив Reuters у брехні.

Технології супутникового Інтернету Starlink широко застосовують українські військові.



