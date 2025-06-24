​Посадовців університету Львова підозрюють у завищенні вартості закупівель на 2 млн грн

Йдеться про організацію публічних закупівель техніки за завищеними цінами у "потрібних" підприємців.

Посадовців одного із університетів Львова підозрюють у збитках

Повідомили про підозру першому проректору та начальнику відділу державних закупівель одного з університетів Львова.

Як зазначили у Львіській обласній прокуратурі, їм інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). У Нацполіції поінформували, що підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: Львівська облпрокуратура Оголосили підозру посадовцям університету Львова

За даними слідства, у 2024 році перший проректор, зловживаючи службовим становищем, організував публічні закупівлі товарів за завищеною вартістю у "потрібних" підприємців. Йдеться про комп’ютерне обладнання та спеціальні технічні прилади.

А, щоб організувати оборудку, службовець залучив начальника відділу державних закупівель цього ж університету, який підготував тендерну документацію з необхідною очікуваною вартістю.

В подальшому, на виконання умов договорів, ФОПи поставили предмети закупівлі, з ними розрахувалися.

"Таким чином, було забезпечено одержання суб’єктами господарювання майже 2 млн грн неправомірної вигоди – загальна сума, на яку було завищено ціну товарів", – повідомили у прокуратурі.

Під час проведених обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки, чорнові записи, документацію, печатки, а також готівкові кошти загальною сумою близько 2,5 тис доларів тощо.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення від посади.