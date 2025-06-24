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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, у тому числі 33 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 7 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 23 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: по 2 у Костянтинівці і Покровську, 1 у Золотих Прудах. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 червня.

Покровський район. У Мирнограді поранено людину. У Покровську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено будинок і авто; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Шахівській ТГ пошкоджено 9 будинків: 7 у Володимирівці і 2 у Новоторецькому.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Золотих Прудах Олександрівської громади 1 людина загинула і 2 поранені, зруйновано 3 будинки, ще 10 пошкоджено. У Краматорську пошкоджено склад. У Торському Дружківської громади пошкоджено 2 склади, ще 1 — у Веселій Горі Новодонецької громади. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 32 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
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