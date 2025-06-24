Ворог атакував навчальний центр Сухопутних військ. Поранено одного військовослужбовця

Сьогодні росіяни вдарили ударними БпЛА типу Shahed по території навчального центру Сухопутних військ. Завдяки алгоритмам безпеки вдалося уникнути чисельних втрат, заявили в Сухопутних військах.

Поранено одного військового. Він госпіталізований.

"Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", – йдеться у повідомленні.

Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

За даними УП, під атаку потрапив навчальний центр у Чернігівській області.