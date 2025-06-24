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Ворог атакував навчальний центр Сухопутних військ. Поранено одного військовослужбовця

Завдяки алгоритмам безпеки вдалося уникнути численних втрат, повідомили в СВ. 

Сьогодні росіяни вдарили ударними БпЛА типу Shahed по території навчального центру Сухопутних військ. Завдяки алгоритмам безпеки вдалося уникнути чисельних втрат, заявили в Сухопутних військах.

Поранено одного військового. Він госпіталізований. 

"Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", – йдеться у повідомленні. 

Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

За даними УП, під атаку потрапив навчальний центр у Чернігівській області.

  • Росія систематично атакує навчальні центри й полігони Сухопутних військ. Внаслідок одного такого удару у відставку подав командувач СВ Михайло Драпатий. Після розмови з президентом він погодився очолити Об'єднані сили. 
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