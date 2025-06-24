Головну бухгалтерку оборонного підприємства підозрюють у спробі ухилення від сплати податків на 325 млн грн

Головному бухгалтеру одного з підприємств, що надає послуги з виготовлення товарів оборонного призначення, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, упродовж 2022–2024 років підозрювана вносила неправдиві відомості до податкових накладних та звітності товариства.
Документи вона реєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних і подавала до контролюючих органів із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість. Фактично ж ці операції не мали підстав для застосування режиму звільнення від оподаткування та підлягали оподаткуванню на загальних підставах.
У результаті зазначених дій до бюджету України не надійшло понад 325 млн грн ПДВ. Під час досудового розслідування цю суму повністю відшкодовано.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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За даними Бюро економічної безпеки, йдеться про підприємство з виготовлення осколкових мін. Компанія впродовж 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема проводила роботи із спорядження 82 мм осколкових мін з давальницької сировини замовника.