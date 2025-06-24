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Головну бухгалтерку оборонного підприємства підозрюють у спробі ухилення від сплати податків на 325 млн грн

Слідство встановило, що впродовж 2022–2024 років підозрювана вносила неправдиві відомості до податкових накладних та звітності підприємства.

Головну бухгалтерку оборонного підприємства підозрюють у спробі ухилення від сплати податків на 325 млн грн
Фото: Офіс Генпрокурора

Головному бухгалтеру одного з підприємств, що надає послуги з виготовлення товарів оборонного призначення, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років підозрювана вносила неправдиві відомості до податкових накладних та звітності товариства.

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Документи вона реєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних і подавала до контролюючих органів із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість. Фактично ж ці операції не мали підстав для застосування режиму звільнення від оподаткування та підлягали оподаткуванню на загальних підставах.

У результаті зазначених дій до бюджету України не надійшло понад 325 млн грн ПДВ. Під час досудового розслідування цю суму повністю відшкодовано.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За даними Бюро економічної безпеки, йдеться про підприємство з виготовлення осколкових мін. Компанія впродовж 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема проводила роботи із спорядження 82 мм осколкових мін з давальницької сировини замовника.
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