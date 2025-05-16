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FT: з початку війни Україна виплатила постачальникам $770 млн авансом за зброю, яку так і не отримала

Журналісти видання встановили, що йдеться про випадки, коли Київ виплачував великі суми авансом маловідомим компаніям за матеріали, які донині так і не надійшли. В інших випадках йдеться про зброю, яка продавалася за значно завищеними цінами через зростання світового попиту і надходила в непридатному для використання стані.

FT: з початку війни Україна виплатила постачальникам $770 млн авансом за зброю, яку так і не отримала
Фото: defense.gov

Розслідування Financial Times, засноване на витоку українських державних документів, судових документах та десятках інтерв'ю з посадовцями відділу закупівель, торговцями та виробниками зброї, а також детективами, виявило, як сотні мільйонів доларів, які Київ сплатив іноземним посередникам у сфері зброї для отримання життєво важливого військового обладнання, були витрачені даремно протягом останніх трьох років війни.

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Видання зазначає, що Україна продовжує боротьбу проти переважаючої у виробництві зброї Росії і зіткнулася з безжальними примхами міжнародного ринку зброї. У кількох випадках Київ виплачував великі суми авансом маловідомим компаніям за матеріали, які донині так і не надійшли. В інших випадках, за словами офіційних осіб, йдеться про зброю, яка продавалася за значно завищеними цінами через зростання світового попиту і надходила в непридатному для використання стані.

Згідно з даними Міністерства оборони України, а також документами, з якими ознайомилося Financial Times, наразі Україна виплатила 770 мільйонів доларів авансом іноземним брокерам зброї за зброю та боєприпаси, які не були поставлені. Це складає значну частину щорічного бюджету України на озброєння у розмірі 6-8 мільярдів доларів, витрачених з власних державних коштів з початку вторгнення.

Видання зазначає, що наразі Україна намагається повернути гроші через суди.

Також відомо, що деякі випадки закупівель мали причиною корупцію. Через це в Україні звільнили десятки чиновників і відкрили кримінальні справи.
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