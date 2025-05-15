НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
ГоловнаСвіт

Великобританія та Німеччина спільно розроблять ударну зброю дальністю 2000 км

Подробиць проєкту, зокрема термінів чи бюджету поки не оприлюднюють. 

Великобританія та Німеччина спільно розроблять ударну зброю дальністю 2000 км
Фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

Велика Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю для високоточних ударів дальністю понад 2000 кілометрів. Так дві найбільші економіки Європи активізують співпрацю в галузі оборони.

Як пише Reuters, про це повідомив у четвер британський уряд.

Проєкт розробляють на основі зобов'язання, взятому минулого року щодо розробки нової зброї. Тоді країни підписали двосторонню оборонну угоду і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

З моменту підписання цієї угоди Дональд Трамп виграв президентські вибори в США та чітко дав зрозуміти, що очікує від Європи відповідальності за власну безпеку, що спровокувало на континенті боротьбу за пошук шляхів розвитку вітчизняної оборонної промисловості. 

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні. Подробиць проєкту, зокрема термінів чи бюджету поки не оприлюднюють. 

Очікується також, що міністри обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.

  • Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія розпочне найбільшу еру оновлення оборонної промисловості з часів закінчення Другої світової війни.
  • А очільник німецького уряду Фрідріх Мерц пообіцяв перетворити Бундесвер на "найсильнішу армію Європи"
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies