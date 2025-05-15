Великобританія та Німеччина спільно розроблять ударну зброю дальністю 2000 км

Подробиць проєкту, зокрема термінів чи бюджету поки не оприлюднюють.

Велика Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю для високоточних ударів дальністю понад 2000 кілометрів. Так дві найбільші економіки Європи активізують співпрацю в галузі оборони.

Як пише Reuters, про це повідомив у четвер британський уряд.

Проєкт розробляють на основі зобов'язання, взятому минулого року щодо розробки нової зброї. Тоді країни підписали двосторонню оборонну угоду і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

З моменту підписання цієї угоди Дональд Трамп виграв президентські вибори в США та чітко дав зрозуміти, що очікує від Європи відповідальності за власну безпеку, що спровокувало на континенті боротьбу за пошук шляхів розвитку вітчизняної оборонної промисловості.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні. Подробиць проєкту, зокрема термінів чи бюджету поки не оприлюднюють.

Очікується також, що міністри обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.