США і Туреччина уклали угоду про продаж Анкарі ракет на 304 мільйони доларів

США схвалили продаж Туреччині ракет на 304 мільйони доларів, однак цю угоду ще має підтримати Конгрес.

Як пише Bloomberg, договір уклали під час візиту державного секретаря Марко Рубіо до Туреччини. Він прибув туди для участі в зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у четвер.

За даними Агентства з оборонного співробітництва у сфері безпеки, Туреччина замовила 53 вдосконалені ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності орієнтовною вартістю 225 мільйонів доларів та 60 ракет Block II вартістю 79,1 мільйона доларів. Корпорація RTX буде основним підрядником з продажу.

Як пише видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган шукає можливості для зустрічі із очільником США Дональдом Трампом, щоб "перезавантажити" напружені відносини між країнами. Ця напруженість виникла зокрема через придбання Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400 та підтримку Вашингтоном сирійського курдського угрупування, яке Туреччина вважає загрозою для країни.

Туреччина та США ведуть переговори щодо інтеграції підтримуваних США курдських сил, які пов'язані із Робітничою партією Курдистану (РПК), до нової сирійської армії. Раніше цього тижня РПК оголосила про саморозпуск і роззброєння. Це означає завершення 40-річного конфлікту за автономію від Туреччини.

США та Туреччина утримують дві найбільші армії в НАТО, і це дає їм вагомі підстави для збереження співробітництва.

Оскільки Пентагон планує консолідувати операції в Сирії та скоротити там чисельність військ, Анкара пропонує кілька тисяч турецьких солдатів, які вже розміщені по той бік кордону, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Водночас Туреччина готова допомогти у моніторингу потенційного припинення вогню між Росією та Україною у Чорному морі.

Туреччина неодноразово заявляла, що хоче додати військові літаки F-35 до запланованих закупівель озброєнь, але для цього необхідно, щоб США скасували заборону на купівлю винищувачів п'ятого покоління для Анкари, накладеної після придбання нею російської системи протиракетної оборони С-400.

Купівля Туреччиною цієї російської системи загнала відносини країни із США у"глухий кут". Це спонукало Штати запровадити санкції, відомі як CAATSA, які були спрямовані проти оборонної промисловості країни та виключили її з програми розробки F-35.

Анкара відмовилася позбутися С-400, як того вимагав Вашингтон, але вона надіється, що Трамп зможе погодитися на внесення змін до CAATSA, щоб дозволити Туреччині купувати винищувачі. Якщо суперечку щодо російських ракет С-400 вирішать, це може призвести до безпрецедентного зростання співпраці в оборонній промисловості між країнами.

Окрім оборонної галузі, Туреччина розглядає можливість збільшення імпорту зрідженого природного газу зі США та працює над завершенням замовлення на літаки Boeing.