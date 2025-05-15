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В Угорщині опозиціонер розпочав пішу ходу проти зближення Орбана з ультраправим кандидатом в президенти Румунії

Таке зближення загрожує етнічним угорцям в Румунії.

В Угорщині опозиціонер розпочав пішу ходу проти зближення Орбана з ультраправим кандидатом в президенти Румунії
Віцепрезидент найсильнішої опозиційної партії Угорщини “Повага і свобода” (TISZA) Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр розпочав 300-кілометрову ходу. Її мета - протесту проти зближення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з ультраправим лідером виборів президента Румунії Джордже Сіміоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Петер Мадяр планує пройти пішки до румунського прикордонного міста Орадя і закликав своїх прихильників приєднатися до нього.

За його словами, 12-денний похід має на меті привернути увагу до зради Орбаном етнічних угорців, які проживають в Румунії. Саме так Мадяр розцінює підтримку Орбаном ультраправого кандидата Джордже Сіміона.

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Лідери етнічних угорців у Румунії заявили, що перемога ультраправого кандидата може загрожувати правам меншин.

"Ми зробимо близько мільйона кроків заради миру і національної єдності. Чому? Вже вкотре угорський прем'єр зрадив своїх співвітчизників... плюнув в обличчя нашим угорським братам і сестрам за кордоном", – сказав Мадяр на мітингу.
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