Адвокат Гладковського заперечує затримання свого підзахисного

"Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом".

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що інформація про затримання його підзахисного не відповідає дійсності.

Про це він написав у фейсбуці.

"З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", – заявив адвокат.

Волинець запевняє, що сторона захисту завчасно повідомляла правоохоронним органам України та суду про місцезнаходження Гладковського.

Експосадовець, за словами адвоката, буцімто "довго" брав участь у розгляді справи в режимі відеоконференції. Рішення про необхідність його особистої присутності в суді було прийняте за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд.

Що відомо про справу