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Адвокат Гладковського заперечує затримання свого підзахисного

"Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом".

Адвокат Гладковського заперечує затримання свого підзахисного
Фото: Lb.ua

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що інформація про затримання його підзахисного не відповідає дійсності.

Про це він написав у фейсбуці.

"З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", – заявив адвокат.

Волинець запевняє, що сторона захисту завчасно повідомляла правоохоронним органам України та суду про місцезнаходження Гладковського.

Експосадовець, за словами адвоката, буцімто "довго" брав участь у розгляді справи в режимі відеоконференції. Рішення про необхідність його особистої присутності в суді було прийняте за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд.

Що відомо про справу

  • Ця справа стосується 2017 року. У липні 2021 року до суду скерували обвинувальний акт стосовного колишнього першого заступника секретаря РНБО, колишнього заступника міністра оборони і в.о. директора департаменту МО у завданні збитків на 17,44 млн гривень. 
  • За даними слідства, ці люди змовилися і в 2017 році організували закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" АТ "АК «Богдан моторс»", що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.
  • При цьому авто не відповідали вимозі уряду про рівень локалізації виробництва у 60 %. Слідство вважає, що завдяки лобізму вимогу вдалося знизити до 20 %, але компанія не відповідала і цій вимозі, бо локалізація становила 10 %. Попри це, вона отримала замовлення, за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.
  • Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.
  • Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
  • У жовтні 2019 році Гладковському оголосили підозру у справі про заподіяння державі збитків на майже 18 млн гривень. Слідтво встановило, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності.
  • 16 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив Гладковського в розшук, зваживши на неявку його на судові засідання. Навесні того ж року ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту.
  • 14 травня 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про затримання Гладковського в Іспанії місцевими правоохоронними органами.
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