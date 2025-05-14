Адвокат Гладковського заперечує затримання свого підзахисного

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що інформація про затримання його підзахисного не відповідає дійсності.
Про це він написав у фейсбуці.
"З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", – заявив адвокат.
Волинець запевняє, що сторона захисту завчасно повідомляла правоохоронним органам України та суду про місцезнаходження Гладковського.
Експосадовець, за словами адвоката, буцімто "довго" брав участь у розгляді справи в режимі відеоконференції. Рішення про необхідність його особистої присутності в суді було прийняте за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд.
Що відомо про справу
- Ця справа стосується 2017 року. У липні 2021 року до суду скерували обвинувальний акт стосовного колишнього першого заступника секретаря РНБО, колишнього заступника міністра оборони і в.о. директора департаменту МО у завданні збитків на 17,44 млн гривень.
- За даними слідства, ці люди змовилися і в 2017 році організували закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" АТ "АК «Богдан моторс»", що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.
- При цьому авто не відповідали вимозі уряду про рівень локалізації виробництва у 60 %. Слідство вважає, що завдяки лобізму вимогу вдалося знизити до 20 %, але компанія не відповідала і цій вимозі, бо локалізація становила 10 %. Попри це, вона отримала замовлення, за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.
- Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.
- Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
- У жовтні 2019 році Гладковському оголосили підозру у справі про заподіяння державі збитків на майже 18 млн гривень. Слідтво встановило, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності.
- 16 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив Гладковського в розшук, зваживши на неявку його на судові засідання. Навесні того ж року ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту.
- 14 травня 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про затримання Гладковського в Іспанії місцевими правоохоронними органами.