Дональд Трамп зустрівся з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа

За словами сирійських урядовців, він хоче поділитися з Трампом своїм баченням реконструкції країни за зразком плану Маршалла

Президент США Дональд Трамп зустрівся з новим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях регіонального саміту у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Речник США заявив, що це була перша зустріч президентів США та Сирії за 25 років. Білий дім повідомив, що зустріч тривала 33 хвилини.

Зустріч, ймовірно, стане поворотним моментом у світовому прийнятті нового лідера Сирії, колишнього ісламіста, який був пов'язаний з “Ісламською державою” та “Аль-Каїдою”.

У 2017 році США оголосили винагороду за аль-Шараа у 2017 році в розмірі 10 млн доларів. У 2024 році, після падіння режиму Асада, Вашингтон скасував повідомлення про розшук після того, як новий очільник Сирії зустрівся з делегацією США.

Фото: https://x.com/USEmbassySyria США пропонували за аль-Джолані 10 мільйонів

Учора Дональд Трамп оголосив, що планує скасувати санкції США проти Сирії під час звернення з питань зовнішньої політики у столиці Саудівської Аравії.

Шараа намагається заручитися підтримкою США для відновлення Сирії після понад десяти років громадянської війни, звертаючись через посередників до Ізраїлю та сигналізуючи про готовність дозволити американським нафтогазовим компаніям працювати в країні. За словами сирійських урядовців, він хоче поділитися з Трампом своїм баченням реконструкції країни за зразком плану Маршалла, зазначає WSJ.

Сьогодні Дональд Трамп також проведе зустріч з лідерами Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.