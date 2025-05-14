ЗМІ: Радники Байдена вважали, що другий термін він проведе у колісному кріслі

Американські журналісти Джейк Теппер та Алекс Томпсон опублікували книгу, в якій стверджують, що оточення колишнього президента США Джо Байдена намагалося приховати погіршення його фізичного та ментального стану.

Як пише CNN, радники демократа вважали, що в разі його переобрання на другий термін Байдену доведеться користуватися колісним кріслом. Саджати в нього главу держави до виборів не наважилися з політичних міркувань.

Особистий лікар Байдена Кевін О'Коннор попереджав, що в разі сильного падіння президенту доведеться пересуватися у колісному кріслі, і відновлення буде "дуже важким". З урахуванням цієї інформації радники зробили все, щоб уникнути зайвого ризику: йому прокладали коротший шлях до сцени для виступів, трап до президентського літака зробили менш крутим, а будь-які сходи мали бути обладнані поручнями.

Байдена також постійно супроводжували через галявину Білого дому до президентського гелікоптера - не лише, щоб приховати його кволу ходу від камер, але й для допомоги на випадок падіння.

Теппер та Томпсон також описують погіршення пам'яті ексглави держави: Байден забував імена людей, яких знав понад десять років, міг дивитися на співрозмовника розгубленим поглядом та ставав дезорієнтованим, коли втомлювався.

Речник Байдена заявив, що президент ніколи не приховував свій стан здоров'я, який не був аж таким "важким", як описують автори книги, а за час каденції демократа не сталося жодного епізоду, який би свідчив про його нездатність керувати країною.