Свириденко передала посольству США ноту про завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестфонду

13 травня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко передала тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс офіційну ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила пресслужба американського посольства.

«Ми вітаємо цей важливий крок і з нетерпінням чекаємо на подальший спільний рух уперед», - зазначила посол Девіс.

Свириденко повідомила, що країна завершила всі необхідні процедури для запуску фонду.