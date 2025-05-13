Свириденко передала посольству США ноту про завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестфонду

13 травня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко передала тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс офіційну ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомила пресслужба американського посольства.
«Ми вітаємо цей важливий крок і з нетерпінням чекаємо на подальший спільний рух уперед», - зазначила посол Девіс.
Свириденко повідомила, що країна завершила всі необхідні процедури для запуску фонду.
- 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів. Президент Зеленський 12 травня підписав закон.
- 13 травня Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації угоди зі США про копалини.
- Детальніше про ратифікацію угоди українськими нардепами читайте в матеріалі LB.ua.