Профільний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди «про копалини»

Бюджетний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди зі США «про копалини» (законопроєкт №13256).
Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.
“Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови”, – написала Підласа.
Вона зазначила, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій,
- видачі нових спецдозволів на користування надрами,
- реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.
Голова Комітету повідомила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Вона зазначила, що порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу).
“Я вважаю, що цей Кодекс потрібно голосувати в цілому, а по закону «Про міжнародні договори» це потрібно було робити одночасно з ратифікацією Угоди, але фракції послідовно проти”, – написала Підласа.