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Рух вантажівок в обох напрямках через “Ягодин-Дорогуськ” призупинено

Причина - акція протесту польських перевізників.

Рух вантажівок в обох напрямках через “Ягодин-Дорогуськ” призупинено
Архівне фото
Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” обмежено через акцію протесту польських перевізників.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

“З 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску “Дорогуськ”, що навпроти українського пункту пропуску “Ягодин”, - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що буде пропускатись один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд.

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Водночас автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

“Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено. Просимо водіїв врахувати цю інформацію”, - написали прикордонники.

  • З 2023-го польські фермери і перевізники періодично влаштовували масштабні перекриття руху на кордоні з Україною, вимагаючи таким чином рішень від власної влади. Ці перекриття негативно позначалися як на доставці товарів, так і на доставці військової і гуманітарної допомоги. 

  • Невдоволення фермерів було пов'язано з впливом української продукції на польський ринок. Перевізники були незадоволені так званим митним безвізом.
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