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Зеленський про угоду зі США: такої перспективної ще не було

Це «можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця», вважає глава держави.

Зеленський про угоду зі США: такої перспективної ще не було
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський прокоментував ухвалення угоди про партнерство між Україною і США.

За словами глави держави, він розраховує, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в його Офіс. «Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду», - додав Зеленський.

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Президент заявив, що «такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було». 

«Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток», - зазначив Зеленський.

  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів.
  • Того ж дня американський президент заявив, що зателефонує Зеленському.
  • Перед тим обговорила цю угоду із Зеленським президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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