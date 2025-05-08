Зеленський про угоду зі США: такої перспективної ще не було

Володимир Зеленський прокоментував ухвалення угоди про партнерство між Україною і США.
За словами глави держави, він розраховує, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в його Офіс. «Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду», - додав Зеленський.
Президент заявив, що «такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було».
«Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток», - зазначив Зеленський.
- 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів.
- Того ж дня американський президент заявив, що зателефонує Зеленському.
- Перед тим обговорила цю угоду із Зеленським президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.